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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الإعلان عن قائمة النادي الأهلي الأفريقية والمحلية للموسم الجديد ومفاجأةبالقائمة الأفريقية.

النادي الأهلي، القائمة الأفريقية، القائمة المحلية، الموسم الجديد، بدأت الأندية المصرية أمس بتسجيل قوائم الفرق للمشاركة بالبطولات الأفريقية والمحلية للموسم الكروي الجديد، وانتشرت خلال الساعات الماضية عدة تسريبات للقوائم التي لم يتم إعلانها حتى هذة للحظة.

وخلال السطور التالية ننفرد معكم بالقائمة المحلية والأفريقية الرسمية للنادي الأهلي المشاركة بالموسم الجديد والتي جاءت كالآتي:-

القائمة الأفريقية

النادي الأهلي

القائمة الأفريقية، القائمة المحلية، النادي الأهلي ونجح النادي الأهلي في تسجيل 27 لاعب بقائمة الفريق الأفريقية التي ستشارك بدور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث جاءت القائمة كالتالي:-

حارسة المرمي:- محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.

خط الدفاع:- محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط:- عمرو السولية - محمد عبد الله - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم:- وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

فيما شهدت القائمة مفاجأت عديدة حيث ظهر بها الحارس الناشئ مصطفي مخلوف، واللاعب الصاعد محمد عبدالله، فيما غاب عن القائمة الدولي التونسي علي معلول، وكريم فؤاد بسبب الإصابة ومن المقرر قيدهم في شهر يناير.

كما شهدت القائمة غياب الصفقة الأخيرة للنادي الاهلي وهو اللاعب عمر الساعي الذي انضم أمس من نادي الإسماعيلي، حيث لم ينجح النادي الأهلي في إضافه اللاعب بالقائمه الأفريقية التي ستشارك في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم تنتهي إجراءت تسجيل اللاعب بصفوف النادي الأهلي قبل انتهاء تاريخ أمس السبت، حيث تنص لائحة الاتحاد الأفريقي على أن القائمة التي ستشارك في دور ال 32 من بطوله دوري أبطال إفريقيا يكون أخر موعد لتسجيلها يوم 31 اغسطس.

ولكن من المقرر أن يشارك اللاعب مع النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية حيث تنص لائحة الاتحاد الأفريقي على أن أخر موعد لتسجيل اللاعبين لمباراة السوبر للموسم الحالي يكون يوم 12 سبتمبر الجاري.

القائمة المحلية

النادي الأهلي

النادي الأهلي، القائمة الأفريقية، القائمة المحلية، فيما شهدت القائمة المحلية تواجد 25 لاعب فقط بجانب وجود 5 لاعبين من قطاعات الناشئين وجاءت كالتالي:-

حارسة المرمي:- محمد الشناوي - مصطفي شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع:- محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط:- عمرو السولية - محمد عبد الله - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم:- وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

فيما تم تسجيل تحت السن كلا من:-

مصطفي مخلوف - كريم الدبيس - عمر الساعي - مصطفي أبو الخير - أحمد طعيمه.

ويستعد النادي الأهلي لبداية الموسم الجديد بمواجهة فريق جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر المقبل الساعة الثالثة عصرًا خارج القاهرة على أن تقام مباراة الإياب بعدها باسبوع بالقاهرة، قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي بالسعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكان النادي الاهلي قد نجح بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، وبطولة الدوري المصري بالموسم الماضي، حيث سيشارك الفريق في الموسم الجديد في العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الأفريقي وبطولة الانتر كونتنيلتن وبطولة كأس العالم للأندية والدوري المصري وكأس الرابطة وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الافريقي.