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أحمد جودة - القاهرة - رفضت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز لضم اللاعبين ميدو جابر والحارس محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصري يحافظ على نجومه ويرفض عرض بيراميدز لضم جابر وجاد

ويسعي النادي المصري للحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز فرصته في المنافسة خلال الموسم القادم.

يعتبر ميدو جابر لاعبًا مهاريًا في خط الوسط، بينما يُعد محمود جاد من أبرز الحراس الصاعدين في الدوري المصري.

تأمل إدارة النادي في استثمار هؤلاء اللاعبين في تعزيز قوة الفريق بدلًا من التفريط فيهم لصالح أندية أخرى.