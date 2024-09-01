نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات قوية للبعثة المصرية في اليوم الرابع من بارالمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد، منافسات قوية في اليوم الرابع من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

وتشارك البعثة المصرية في اليوم الرابع في 4 رياضات كالتالي:

منافسات قوية للبعثة المصرية في اليوم الرابع من بارالمبياد باريس

كرة الهدف

يفتتح منتخب مصر لكرة الهدف منافسات البعثة المصرية في العاشرة صباحًا بمواجهة نظيره منتخب اليابان في دور المجموعات.

التجديف

يخوض الثنائي علي الزيني ومروة عبدالعال منافسات سباق Final B للزوجي المختلط للتجديف من أجل تحديد المراكز من السابع حتى الحادي عشر، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

تنس الطاولة

تنطلق اليوم الأحد منافسات تنس الطاولة على صعيد الفردي وستواجه منى عبدالحق بطلة الصين في ثمن نهائي الفئة الرابعة في السادسة مساءً، بينما يواجه خالد رمضان بطل بولندا بالفئة الثالثة في دور الـ32 في السابعة إلا الربع مساءً.

وتلتفي هاجر السيد مع بطلة المجر بالفئة الثامنة بالدور ثمن النهائي في السابعة والنصف، بينما تواجه فوزية الشامي نظيرتها بطلة كوريا الجنوبية في الفئة الثالثة بثمن النهائي في التاسعة مساءً، وأخيرا تلتقي هناء حماد ببطلة فرنسا في الفئة السادسة بثمن النهائي في العاشرة والنصف مساءً.

ألعاب القوى

يشارك البطل المصري كريم عبد التواب في منافسات نهائي سباق 100 متر بألعاب القوى في تمام الثامنة والنصف وسبع دقائق.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.