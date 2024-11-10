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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني رسميًا عن نيته الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، حيث يسعى للحصول على منصب رئيس الاتحاد.

مجدي عبد الغني يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة بقائمة قوية مليئة بالمفاجآت

أوضح عبد الغني في تصريحاته خلال استضافته في برنامج "ملعب الشمس" أنه قرر الترشح بعد استخارة، مؤكدًا أن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات تضم عددًا من الأسماء القوية والمفاجآت التي لم يتم الكشف عنها بعد.

أضاف عبد الغني أن قائمته تحتوي على شخصيات تمتاز بخبرتها وكفاءتها في مجال كرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه الشخصيات ستكون إضافة قوية للاتحاد إذا تم انتخابها، وهدفها رفع مستوى الكرة المصرية وتطويرها بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة للجماهير واللاعبين.

اختتم عبد الغني تصريحاته قائلا أن القائمة ستشهد بعض الأسماء التي ستكون بمثابة مفاجأة للجميع، مما يضيف بُعدًا جديدًا لانتخابات الاتحاد، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا بين المرشحين، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الكرة المصرية في الوقت الحالي.