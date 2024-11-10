مجاني: شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق في متابعة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مجانًا عبر البث المباشر اليوم، حيث يجتمع عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة نارية في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الموسم 2024/2025. يستضيف ملعب "أولد ترافورد" المعروف بـ "مسرح الأحلام" هذه المباراة المرتقبة، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين ترتيبهما في الدوري، خاصة أن كلًا من مانشستر يونايتد وليستر سيتي يسعيان لاستعادة مكانتهما بين الكبار بعد سلسلة من النتائج المتباينة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم، الأحد، 10 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش. تعد هذه المواجهة محط أنظار جماهير الكرة حول العالم، حيث يسعى مانشستر يونايتد، الفريق المضيف، إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز في أرضه، بينما يدخل ليستر سيتي اللقاء برغبة في العودة لسكة الانتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أعلنت عن بث المباراة عبر قناتها "beIN Sports HD 1" مع تغطية حصرية ومباشرة لكافة أحداث اللقاء، ويقوم المعلق الرياضي المعروف حسن العيدروس بالتعليق على المباراة. لمحبي كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة المباراة مجانًا، يمكنكم ضبط تردد قناة "beIN Sports" على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد : 11013

: 11013 الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب: عمودي

بدائل البث المباشر المجاني

تتوفر خيارات أخرى لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لمتابعة المباراة دون اشتراك مدفوع، حيث تقدم العديد من المنصات الرقمية روابط بث مباشر، مثل مواقع "يلا شوت" و"كورة لايف" التي تُعرف بجودتها العالية وسهولة استخدامها. يُفضل الاعتماد على مواقع بث موثوقة لضمان مشاهدة مريحة دون انقطاعات.

تحليل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

بعد مرور عشر جولات، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ما يجعل هذه المباراة حاسمة للطرفين. يسعى فريق مانشستر بقيادة المدرب لإيجاد الاستقرار بعد بداية غير مستقرة هذا الموسم، بينما يريد ليستر سيتي تحسين نتائجه للتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد سلسلة من النتائج المتباينة التي أضرت بمركزه بين الفرق المنافسة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

يتمتع مانشستر يونايتد بخيارات هجومية متعددة، وقد يعتمد المدرب على تشكيلة تجمع بين القوة الدفاعية والهجومية للسيطرة على اللقاء، ويتوقع أن يأتي الفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أندريه أونانا

: أندريه أونانا الدفاع : هاري ماجواير، رافاييل فاران، دييجو دالوت، لوك شو

: هاري ماجواير، رافاييل فاران، دييجو دالوت، لوك شو الوسط : كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز الهجوم: أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، ماسون ماونت

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة

أما ليستر سيتي، فهو فريق عنيد يجيد اللعب الجماعي ويملك خط هجوم سريع قادر على مفاجأة الخصوم. قد يدفع المدرب بلاعبيه الأساسيين بتشكيلة قوية للضغط على مانشستر يونايتد واستغلال أي ثغرة دفاعية، ومن المحتمل أن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى : دانييل إيفرسن

: دانييل إيفرسن الدفاع : تييموتي كاستانيي، واوت فاس، ويلفريد نديدي، جيمس جاستن

: تييموتي كاستانيي، واوت فاس، ويلفريد نديدي، جيمس جاستن الوسط : يوري تيليمانس، كيرنان ديوسبري هال، ويلفريد نديدي

: يوري تيليمانس، كيرنان ديوسبري هال، ويلفريد نديدي الهجوم: باتسون داكا، جيمي فاردي، هارفي بارنز

سجل المواجهات بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي

تقابل الفريقان في مختلف البطولات الإنجليزية 100 مرة، حقق مانشستر يونايتد الفوز في 50 مباراة، بينما فاز ليستر سيتي في 25 مباراة، وتعادلا في 25 مباراة أخرى. يعكس هذا التاريخ التنافسي مدى صعوبة المواجهة القادمة، التي يتوقع أن تكون مشتعلة بسبب حاجة كل فريق لنقاط المباراة.

استراتيجية اللعب المتوقعة

من المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد المباراة بتركيز على السيطرة على وسط الملعب واستغلال مهارات لاعبي الهجوم في خلق الفرص. يعتمد الفريق على الهجمات السريعة والتمريرات الدقيقة بين لاعبي الوسط والهجوم. أما ليستر سيتي، فمن المحتمل أن يلعب بأسلوب هجومي مباغت، محاولًا خطف هدف مبكر يستفاد منه لزعزعة استقرار مانشستر في الشوط الأول.

كيف تتابع المباراة مجانًا؟

هناك عدة طرق لمتابعة المباراة عبر الإنترنت بشكل مجاني، يمكنك تجربة الروابط المجانية التي تقدمها مواقع مثل "يلا شوت" أو "كورة لايف" التي توفر بث مباشر بجودة عالية. تذكر أن هذه المواقع قد تعاني من بعض التأخير البسيط عن البث التلفزيوني المباشر. ننصحك باستخدام المصادر القانونية واتباع التحديثات أولًا بأول، لضمان استمتاعك بتجربة مشاهدة ممتعة.

أهم ما يمكن توقعه في المباراة

مع دخول كل فريق للقاء وهو يعاني من تقلبات في الأداء، تبدو المباراة فرصة كبيرة لكلا المدربين للبحث عن الثبات والاستقرار. مانشستر يونايتد يحتاج لفرض سيطرته داخل ملعبه وتحقيق الفوز ليعيد الثقة لجماهيره، بينما يريد ليستر سيتي استغلال نقاط ضعف اليونايتد الدفاعية وخطف نتيجة إيجابية تعزز من مركزه.