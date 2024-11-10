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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم التونسي أنيس بوجلبان لاعب النادي الأهلي السابق حقيقة ترشحيه لتولي منصب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

أنيس بوجلبان يكشف حقيقة ترشيحه لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "هذا الكلام عار تماما من الصحة ولم يتواصل معي أحد من الأحمر".

وأضاف النجم التونسي: "أنا حاليا مدرب لفريق الترجي الجرجيسي التونسي وأقدم مباريات بشكل جيدً جدًا مع الفريق وأركز بشكل كامل مع الفريق".

وتابع بوجلبان: "طموحاتنا المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم القادم".

واختتم: "تمكنا من الفوز على الأولمبي الباجي اليوم وتصدنا الدوري التونسي بفارق نقطة عن الأفريقي صاحب المركز الثاني وذلك عقب مرور 8 جولات من المسابقة".