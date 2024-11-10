نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (11): قمة تقليدية بين بنفيكا وبورتو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا بنفيكا وبورتو مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، بمواجهة ساحنة جداً، اليوم الأحد، اسلاعة 23:45 بتوقيت مكة المكرمة.
ويلعب اليوم، الأحد، إستريلا أمادورا مع ناسيونال ماديرا الساعة 18:30، وسانتا كلارا مع فيتوريا غيماريش الساعة 19:30، وسبورتينغ براغا مع سبورتينغ لشبونة الساعة 21:45.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
بوافيستا × ريو آفي 0-2
فاماليكاو × أروكا 0-0
إستوريل برايا × إي في أس فوتبول 0-0
كاسابيا × فارينزي 1-1
موريرينسي × جل فيسنتي 3-2
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 30 نقطة
2- بورتو: 27 نقطة
3- بنفيكا: 22 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 20 نقطة