الدوري البرتغالي (11): قمة تقليدية بين بنفيكا وبورتو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا بنفيكا وبورتو مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، بمواجهة ساحنة جداً، اليوم الأحد، اسلاعة 23:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب اليوم، الأحد، إستريلا أمادورا مع ناسيونال ماديرا الساعة 18:30، وسانتا كلارا مع فيتوريا غيماريش الساعة 19:30، وسبورتينغ براغا مع سبورتينغ لشبونة الساعة 21:45.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

بوافيستا × ريو آفي 0-2

فاماليكاو × أروكا 0-0

إستوريل برايا × إي في أس فوتبول 0-0

كاسابيا × فارينزي 1-1

موريرينسي × جل فيسنتي 3-2

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 30 نقطة

2- بورتو: 27 نقطة

3- بنفيكا: 22 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 20 نقطة