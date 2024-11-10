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الدوري البرتغالي (11): قمة تقليدية بين بنفيكا وبورتو

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا بنفيكا وبورتو مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، بمواجهة ساحنة جداً، اليوم الأحد، اسلاعة 23:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب اليوم، الأحد، إستريلا أمادورا مع ناسيونال ماديرا الساعة 18:30، وسانتا كلارا مع فيتوريا غيماريش الساعة 19:30، وسبورتينغ براغا مع سبورتينغ لشبونة الساعة 21:45.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
بوافيستا × ريو آفي 0-2
فاماليكاو × أروكا 0-0
إستوريل برايا × إي في أس فوتبول 0-0
كاسابيا × فارينزي 1-1
موريرينسي × جل فيسنتي 3-2

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 30 نقطة
2- بورتو: 27 نقطة
3- بنفيكا: 22 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 20 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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