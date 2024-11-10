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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، أنه لا بد من إنشاء شركة رياضية لفريق الكرة مشددًا على أنها ستكون بداية التخلص من الأزمات الحالية.

كمال درويش: لا بد من إنشاء شركة كرة قدم في الزمالك

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدير فني جيد للغاية ويتماشى مع ظروف نادي الزمالك الحالية، ويجب منح اللاعبين الناشئين فرصة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "يجب إنشاء شركة كرة قدم في نادي الزمالك على أن تأخذ وضع مؤسسي لأنه هذا الأمر ضروري للغاية".