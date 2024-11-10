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الدوري الفرنسي (11): رين يستضيف تولوز

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب نيس مع ليل الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع ستاد ريمس الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلتقي مونبلييه مع ستاد بريست، ورين مع تولوز، ويلعب ليون مع سانت إيتيان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (11)
أنجيه × باريس سان جيرمان 2-4
لانس × نانت 3-2
ستراسبورغ × موناكو 1-3
مارسيليا × أوكسير 1-3

ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 29 نقطة
2- موناكو: 23 نقطة
3- مارسيليا: 20 نقطة
4- ليل: 18 نقطة
5- لانس: 17 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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