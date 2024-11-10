الدوري الفرنسي (11): رين يستضيف تولوز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب نيس مع ليل الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع ستاد ريمس الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلتقي مونبلييه مع ستاد بريست، ورين مع تولوز، ويلعب ليون مع سانت إيتيان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

أنجيه × باريس سان جيرمان 2-4

لانس × نانت 3-2

ستراسبورغ × موناكو 1-3

مارسيليا × أوكسير 1-3

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 29 نقطة

2- موناكو: 23 نقطة

3- مارسيليا: 20 نقطة

4- ليل: 18 نقطة

5- لانس: 17 نقطة