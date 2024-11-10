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الدوري الاسكتلندي (12): سبلتك في ضيافة كيلمارنوك

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي كيلمارنوك وضيفه سيلتك، اليوم الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم.

وفي آخر مباريات هذه الجولة يلعب جلاسكو رينجرز مع هارتس الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)
أبردين × دندي 4-1
ماذرويل × سانت جونستون 2-1
دندي يونايتد × روس كاونتي 3-0
خيبرنيان × سانت ميرين 1-2

ترتيب فرق المقدمة
1- أبردين: 31 نقطة
2- سيلتك: 28 نقطة
3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة
4- دندي يونايتد: 19 نقطة
5- ماذرويل: 19 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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