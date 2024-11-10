الدوري الاسكتلندي (12): سبلتك في ضيافة كيلمارنوك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي كيلمارنوك وضيفه سيلتك، اليوم الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم.

وفي آخر مباريات هذه الجولة يلعب جلاسكو رينجرز مع هارتس الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

أبردين × دندي 4-1

ماذرويل × سانت جونستون 2-1

دندي يونايتد × روس كاونتي 3-0

خيبرنيان × سانت ميرين 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- أبردين: 31 نقطة

2- سيلتك: 28 نقطة

3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة

4- دندي يونايتد: 19 نقطة

5- ماذرويل: 19 نقطة