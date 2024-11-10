نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (12): سبلتك في ضيافة كيلمارنوك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي كيلمارنوك وضيفه سيلتك، اليوم الأحد، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم.
وفي آخر مباريات هذه الجولة يلعب جلاسكو رينجرز مع هارتس الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
أبردين × دندي 4-1
ماذرويل × سانت جونستون 2-1
دندي يونايتد × روس كاونتي 3-0
خيبرنيان × سانت ميرين 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- أبردين: 31 نقطة
2- سيلتك: 28 نقطة
3- جلاسكو رينجرز: 19 نقطة
4- دندي يونايتد: 19 نقطة
5- ماذرويل: 19 نقطة