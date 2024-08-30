نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: أونكل زيزو حبيبي.. سقوط سفير فرنسا.. اسم جديد.. مدرسة عبد الحفيظ... بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

أونكل زيزو حبيبي



تمخض الزمالك وولد أسدًا، أعلن مجلس الإدارة في بيان رسمي قرار الإبقاء على زيزو ومحاولات التجديد مستمرة.. "الحقيقة الزمالك يحتاج زيزو وهو يحتاجه لكن رأيي المتواضع أنهما يحتاجا للدولارات خاصة النادي.. فماذا أنتم فاعلون؟ الحب حلو لكن بيخسر".

سقوط سفير فرنسا



سعادة غامرة باحتراف محمد عبد المنعم نجم الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، المصريون يتفاعلون مع أي نجاح لمصري بحماس وفرحة.. "لكن الخوف يا بدران ألا تتحمل الغربة.. كلنا ثقة فيك يا محمد تكمل فأنت سفيرنا الكروي في فرنسا الآن احذر السقوط".

اسم جديد



وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كلية التربية الرياضية ليصبح كلية "علوم الرياضة". "مبروك الاسم الجديد فعلًا أحلى ولكن الأهم من الاسم آلية التشغيل للوظائف الجديدة التي أنتجها سوق العمل وليس مجرد اسم".

مدرسة عبد الحفيظ



رحل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة في نادي الأهلي، وقبله سيد عبد الحفيظ! القرار من مارسيل كولر مدرب الفريق الذي لا يريد مدير بجواره ولكن!.. "الحقيقة سيد عبد الحفيظ مدرسة وبعد مرور الأيام أؤكد أن الأهلي خسرها وعليه الاستفادة بهذا الرجل بأي حال".

بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات، أو في بداية طريق الأمل.

سلوى إيهاب فهمي.. استمري يا بطلة



سلوى إيهاب فهمي، لاعبة منتخب مصر للكياك والباراكانوي، هي أول سيدة تمثل مصر في منافسات الباراكانوي، وتشارك في الدورة البارالمبية بباريس 2024 في منافسات 200 م فردي سيدات كاياك.. بالتوفيق يا بطلة.

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