نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ليفربول يعلن صفقة كييزا ومفاجأة سارة من "كاف" لـ الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

بسبب الأهلي والزمالك.. مد القيد الإفريقي حتى 12 سبتمبر

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرر بشكل رسمي واستثنائي لناديي الأهلي والزمالك فقط، على تمديد القيد الأفريقي لهما ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل.

وأكدت التقارير أن الكاف اشترط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

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نابولي يتعاقد مع روميلو لوكاكو قادمًا من تشيلسي

أعلن نادي نابولي الإيطالي بشكل رسمي مساء اليوم عن تعاقده مع اللاعب روميلو لوكاكو قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وارتبط لوكاكو الفترة الأخيرة بالرحيل عن قلعة البلوز بعد أن خرج من حسابات النادي وفي ظل اهتمام الفريق الإيطالي بضمه وهو ما نجح فيه اليوم.

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ليفربول يعلن ضم كييزا قادمًا من يوفنتوس

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس والموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري عن تعاقده مع فيديريكو كييزا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

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ليفربول يعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" رحيل نجمه إلى سالزبورج رغم اهتمام برشلونة

ارتبط اسم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، ليدخل حسابات العديد من أندية أوروبا.

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تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط لحسم كل الملفات

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي -المشرف العام على الكرة- اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، ومحمد رمضان.