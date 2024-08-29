نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس 29- 8- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس 29- 8- 2024.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي في الفوز على ضمك بثلاث أهداف مقابل هدفين من عمر دوري روشن لهذه النسخة.

ولعب الهلال مباراة قوية وهامة ضد نادي ضمك مساء الأمس في لقاءات الجولة الثانية من الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 6 نقاط

2- القادسية 6 نقاط

3- الاتفاق 6 نقاط

4- النصر 4 نقاط

5- الوحدة 4 نقاط

6- الأهلي 3 نقاط

7- التعاون 3 نقاط

8- الاتحاد 3 نقاط

9- الخليج 3 نقاط

10 - الفتح 3 نقاط

11- الرياض نقطة واحدة

12- الرائد نقطة واحدة

13- الشباب دون نقاط

14- الخلود دون نقاط

15- ضمك دون نقاط

16- العروبة دون نقاط

17- الفيحاء دون نقاط

18- الأخدود دون نقاط