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أحمد جودة - القاهرة - جمد مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضات ضم مهاجم فلسطيني جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التعاقد مع مهاجم أجنبي أو أفريقي، بالموسم الجديد.

وقرر النادي الأهلي، تجميد ملف الاستعانة بمهاجم فلسطيني، لحين إشعار آخر خاصةً في ظل وجود رأي داخل النادي يشير إلى الاكتفاء بالفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا حتى يناير المقبل والتعاقد بعدها مع مهاجم في الميركاتو الشتوي.

الأهلي يجمد التفاوض مع صفقة المهاجم الفلسطيني

ويستعد النادي الأهلي، لخوض موسم صعب للغاية نظرًا للمشاركة في أكثر من بطولة أبرزها الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس انتركونتيننتال وكأس السوبر الإفريقي.

ويستهل الفريق مشواره في الموسم الجديد، عندما يواجه فريق جورماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأخير على المريخ جوبا بطل جنوب السودان بالدور التمهيدي.

كما ينتظر الفريق مواجهة صعبة ضد نظيره الزمالك الغريم التقليدي، في مباراة السوبر الإفريقي التي تقام في المملكة العربية السعودية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

