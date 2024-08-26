نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع احمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من سيراميكا كليوبترا.

ووقع اللاعب على عقود إنتقاله للفريق أثناء تواجده في النادي، في حضور اللواء أشرف نصار المشرف العام على الكرة وسامي الشيشيني مدير الكرة وطارق مصطفي المدير الفني للفريق.

البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة ثلاثة مواسم

وشارك أحمد ياسر ريان مع فريق سيراميكا كليوباترا في 3 مواسم من قبل تمكن من إحراز خلالهم 35 هدفًا، وحقق معهم من قبل بطول كأس الرابطة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية.

وكان فريق البنك الأهلي أنهي الموسم من بطولة الدوري المصري في المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.