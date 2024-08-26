نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يتعاقد مع محمد إبراهيم رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي البنك الأهلي في الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتمكن مسؤولو فريق البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع محمد إبراهيم لمدة موسمين.

وكان محمد إبراهيم قد سبق له ولعب في صفوف نادي الزمالك ومصر المقاصة وماريتيمو البرتغالي، بالإضافة إلى اللعب في صفوف سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل بشكل رسمي إلى صفوف البنك الأهلي.

وبحسب مصادرنا، فإنه تم الإتفاق بين مسؤولي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على ضم اللاعب بمقابل 10 مليون جنيه مصري كقيمة انتقال.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، إنتقال أحمد ياسر ريان نجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعد تلك الصفقات في إطار رغبة نادي البنك الأهلي في المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة على جميع البطولات المحلية.

