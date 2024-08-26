نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: جواد طائش.. هوس مرموش.. سعودة روما.. صادق وكاذب.. جائزة هاني.. بطل مظلوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

جواد طائش

خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خرج طائشًا في توقيت لا يخرج أحد يتحدث فيه خاصة بعد رحيله للتو من منصبه بالأهلي.. "ظهر الجوادي مع صديقي المحمودي "الحريف" ثم طلب أن يتركه الجميع ليعيش في سلام نفسي، دي فزورة! من يعرف متى يصمت ويتكلم هو مدير مدرسة السلام النفسي".

هوس مرموش

فيديو متداول لشاب شبيه عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني، يعتذر لمطعم شهير في دبي بعد أن اعتقدوا أنه اللاعب وليس شبيهًا له، فأكل ببلاش! "هوس المشاهير أحيانًا يخسر.. بس الولد ده اكتشاف لفريق أشباه النجوم في مصر".

صادق وكاذب

الزميل "الشاطر" إسلام صادق نشر حوار له مع أحمد زيزو لاعب الزمالك، وكذب الأخير صحة الحوار وشدد الأول على أنه يمتلك تسجيلات.. "من الصادق والكاذب؟ انشر التسجيل يا صادق".

سعودة روما

تقارير صحفية تؤكد أن إدارة نادي الهلال السعودي اتفقت مع نظيرتها في روما الإيطالي على بيع سعود عبدالحميد في الميركاتو الصيفي الحالي.. "الكرة السعودية تطورت بالفعل، شايف أن التركيز على اللاعبين المحليين سيقوي المنتخب السعودي.. ما هو لازم تستفادوا من الثورة دي!".

جائزة هاني

محمد هاني نجم الأهلي، حصل على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري من رابطة الأندية المحترفة بتصويت الجماهير، متفوقًا على كل من: محمد الشيبي وكريم العراقي وعلي فوزي لاعب إنبي.. "المشكلة تعليقات الجمهور تتعب.. الراجل فاز بتصويت جماهيره أنت زعلان ليه؟ بلاش استمرار التربص بشخصيات معينة! بلاش رفعت جديد!".

بطل مظلوم



قررت في “ع الطاير”، أن نسلط الضوء على أبطال تستحق.. لذا ساعدني وأرسل لي أي بطل يستحق.

استمر يا بطل.. عمرو السوهاجي

كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات.

عمرو السوهاجي، ملاكم مصري تجاوز أكبر أزمة تعرض لها في حياته عندما أجزم الأطباء داخل مصر وخارجها بعد تعرضه لحاث أليم، أنه سيبقى طوال حياته لا يستطيع أن يحرك شيئًا في جسده سوى عينيه فقط، لكنه لم يستسلم لهذا الكلام وتمسك بالأمل وتجلت روح الله في إرادة البطل المصري، حتى استطاع أن يصل إلى نهائي تصفيات العالم في السباحة البارالمبية.

نتناقش يوميًا ع الطاير.. راسلني!