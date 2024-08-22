نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم موعد مباريات دور الثمانية لكأس مصر وذلك بعد نهاية منافسات دور الستة عشر من البطولة.

وتقام 3 مباريات متبقية من منافسات هذا الدور، بعد مباراة وحيدة جمعت بين بيراميدز والجونة في هذا الدور.

مواعيد مباريات دور الثمانية في كأس مصر

وتقام مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتقام مباراة مودرن سبورت امام زد اف سي في التاسعة مساء السبت باستاد السلام.

ويواجه فاركو فريق المصري في التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وباتت البطولة موضع ترقب بعد اعتذار الأهلي ووداع الزمالك البطولة الأمس.