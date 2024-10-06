انت الأن تتابع خبر هيسرقوا فلوسك وأنت مش حاسس.. 4 تطبيقات مشهورة أحذفهم من موبايلك فورًا | طلعوا كارثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر عدد من خبراء الأمن السيبرانى مستخدمى أجهزة وهواتف الأندرويد من وجود عدد من التطبيقات الضارة أو الخبيثة، والتى تستهدف سرقة بعض البيانات الشخصية وتحديدًا البيانات البنكية للمستخدمين، مما يستوجب حذفها على الفور، وخاصة لكونها موجودة لدى عدد كبير من الهواتف المحمولة بالوقت الحالي.

تحذير من خدعة لسرقة حساباتك البنكية

وحذر خبراء شركة الأمن السيبرانى Threat Fabric مستخدمى أجهزة الهواتف الذكية وخاصة مالكى أجهزة الهواتف التى تعل بنظام الأندرويد، من وجود عدد من التطبيقات الخبيثة والتى تحتوى على برمجيات ضارة تعمل على سرقة البيانات البنكية الخاصة للمستخدمين.

وأشار خبراء الأمن السيبرانى أن التطبيقات الضارة تشكل تهديد كبير على مستخدمى أجهزة الأندرويد، وخاصة مستخدمى أجهزة سامسونج جالاكسى، حيث تعمل البرمجيات الخبيثة على تطبيق إجراءات خاصة بالمستخدم دون أن يكون مالك الهاتف على دراية بتلك الإجراءات، فيقوم التطبيق بسحب الأموال من حسابات المستخدم المصرفية.

إزالة التطبيقات الضارة من متجر جوجل

وبالرغم من إزالة مثل هذه التطبيقات من على متجر التطبيقات الخاص بشركة جوجل، إلا أنه هناك عدد كبير من المستخدمين قام بتحميل مثل هذه التطبيقات على هواتفهم الخاصة،

وبالتالى يشكل الأمر خطرا على بيانات المستخدمين المصرفية.

وفى سياق متصل أوضح المتحدث بإسم شركة جوجل أنه تم بالفعل إزالة جميع التطبيقات التى تم تحديدها، والتى تستهدف البيانات الشخصية للمستخدمين، مشيرًا إلى أنه تتم حماية مستخدمى أجهزة هواتف أجهزة الأندرويد بشكل تلقائى ضد الإصدارات الضارة من تلك البرامج، من خلال Google Play Protect، وفيما يلى التطبيقات التى تشكل خطرا على بيانات المستخدمين الشخصية والبنكية، والتى يجب التخلص منها

وحذفها فورًا:

Phone Cleaner- File Explorer

PDF Viewer – File Explorer

PDF Reader- Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager