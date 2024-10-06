نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى نصر أكتوبر.. أغاني تامر حسني في حب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم ذكرى احتفالات مصر بانتصار 6 أكتوبر يوم العزة والكرامة في حب مصر، وينتظر الشعب المصري هذا اليوم للاحتفال به بالاغاني المعبرة عن هذا الحب.



وحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بهذا اليوم ومن أبرزهم تامر حسني الذي نشر جميع أغانيه الوطنية في حب مصر.



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الأغاني الوطنية لتامر حسني.



أنا مصري



الأغنية تم إصدارها عام 2011 وهى من كلمات تيام طارق، الحان علي شيعان وتوزيع يحيى نور.

كلمات الأغنية

لو هلف الدنيا ديه

بشوق عنيا وقلبي راجع

للبلدي اللي فيها

كل شئ م القلب طالع

ناسها رجاله بجد

وعملة نادرة ف اي حتة

والشرف لأي حد

إنه مصرى دي مش مبالغة

انا مصري فوق راسي شايل بلدي

وعشانها اضحي بعمري وأي صعب يهون

مين قدي دانا نيلها جوه ف دمي

بحبك يا مصر

الأغنية تم إصدارها عام 2012، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كلمات الأغنية



بحبك يا مصر يا بلد النصر

رجالة واهل كرم محبةوجدعنة في الشدة وأصل

بالحب وبجهد ولادنا واحنا الشعب وبدعواتنا

فرحنا من كل قلوبنا والفرحة هلت في بيوتنا

وكل البلاد اخواتنا

في الغربة دايما وحشنانا كتيير في عز ما احنا بنعاني

ده الغريب لما بيشرب من النيل لازم يرجع يشرب تاني

يا ارض الحضارة والمعرفة في حبك مش باقدر اخبي

ده انا مصري دي لا تعريف ولا صفة ده وسام ومحفور على قلبي



كليب مصر السلام

كان أول عرض للكليب عام 2013، والأغنية من كلمات تامر حسني ومحمد

مصطفى وألحان تامر حسني وإخراج الكليب لـ ياسر سامي.



كلمات الأغنية



مصر هتفضل زى ماهيا.. مهما هيحصل أيًا كان

أول حضارة دى أم الدنيا.. مصر دى مهبط الأديان

دى حضارة معروف إنها.. 7000 سنة عمرها

فى أى ظروف تفوت وتعدى بشجاعه

حضنها مفتوح اربعه وعشرين ساعة

دى بلد النيل أجمل أنهار العالم

بلد الأهرام فيها تلتين آثار العالم

مصر السلام... مصر الحبيبة اللى بتجرى فى دمنا بلد الآمان.



أغنية المصري عمره ما يوم خضع



شارك تامر حسني في احتفالات نصر أكتوبر عام 2021 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم هذه الأغنية الجديدة.

كلمات الأغنية

عمر التاريخ ما هينسى مصر وشعبها كام مرة قدروا يرجعولها حقها وازاي بجد اتغيرت وبأيد ولادها اتطورت

المصري عمره ما يوم خضع شهم وأصيل حر وجدع، يعمل علشان بلده البدع راهن عليه تكسب أكيد شوفوا إنجازاتنا في كام سنة شوفوا الخضار شوفوا البنا حب البلد دي في دمنا ونجحها بالنسبلنا عيد.