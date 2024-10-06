نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحة تشيد بفيلم "مقسوم" لـ ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة هنا شيحة، عن إعجابها الشديد بفيلم “مقسوم” للنجمة ليلى علوي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وكتبت هنا شيحة: “شفت فيلم مقسوم أخيرًا، وكان نفسي حقيقي أشوفه في السينما بس حظي كان وحش قوي.. انبسطت قوي، مشاعر حقيقية وشخصيات من لحم ودم”.



وتابعت: “بقالي كتير ما شفتش حوار حقيقي زي القعدات اللي بنقعدها مع بعض ونتكلم بجد، شكرا هيثم دبورعلى مقسوم، شكرا كوثر يونس علي الفيلم الممتع السهل الممتنع.. فرقة أميتشي المتألقات ليلى علوي، شيرين رضا، أسما إبراهيم”.

أبطال فيلم “مقسوم”

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

قصة فيلم مقسوم

ويتناول العمل قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات، وتغني ليلى علوي خلال الفيلم، بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع هس، ويا مهلبية يا، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.