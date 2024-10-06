أبو عبيدة يبارك عملية بئر السبع
بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، العملية النوعية التي نُفذت في بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة 10 إسرائيليين آخرين.
وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب عبر منصة "تليغرام" مساء الأحد:"نبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالنا من الداخل المحتل، وإن ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة".
وفي وقت سابق من اليوم، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها بالعملية البطولية في بئر السبع، وقالت إنها جاءت "دفاعا عن شعبنا وتصديا لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة".
وأضافت حماس أن العملية "امتداد طبيعي لعمليات شعبنا ضد المحتل الصهيوني الغاشم ورد متوقع على جرائمه".
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