فوز لاتسيو وتعادل يوفنتوس وبولونيا

فوز لاتسيو وتعادل يوفنتوس وبولونياتعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه كالياري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على أمبولي، وتعادل بولونيا مع بارما.

وبدأ يوفنتوس في التسجيل عبر لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وأدرك الروماني رازافان مارين التعادل لكالياري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضا.

وأنهى يوفنتوس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا"، فيما ارتفع رصيد كالياري إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر "مؤقتا".

وفي مباراة ثانية، فاز لاتسيو على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف واحد، سجلهما ماتيا زاكاني في الدقيقة 45 + 4، وبيدرو رودريجيز في الدقيقة 84، فيما سجل إمبولي هدفه الوحيد عن طريق سيباستيانو إيسبوسيتو بالدقيقة التاسعة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وبقي إمبولي في المركز التاسع برصيد بعشر نقاط.

كما تعادل بولونيا مع ضيفه بارما من دون أهداف، لينتزع بارما نقطة ثمينة خارج ملعبه رغم النقص العددي بعد طرد لاعبه ويو كوليبالي في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة بقي بولونيا في المركز الثاني عشر برصيد ثمان نقاط من فوز وحيد وخمسة تعادلات، فيما احتل بارما المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات.