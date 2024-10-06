أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات شهر أكتوبر في صنعاء

إعلان صرف معاشات شهر أكتوبر في صنعاء
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر أكتوبر 2024م.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف بدأت اليوم الأحد في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، والتي تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.
وجددت التأكيد على أن صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم في بداية كل شهر، حرصاً من المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط.
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