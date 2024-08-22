نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي بـ300 مليون جنيه لضم إمام عاشور..وكولر "مستحيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى امام عاشور لاعب الأهلي عرضًا مُغريًا للغاية من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي مقابل 6 مليون دولار للأهلي أي ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “تحدث وكيل لاعبين مصري مع امام عاشور عن رغبة النادي السعودي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل".



وتابع: "إمام عاشور ألقى الكرة في ملعب الأهلي الذي رفض الفكرة من الأساس لأن مارسيل كولر المدير الفني سبق وحسم موقفه من رحيل امام عاشور".



واختتم: "كولر أكد أنه من المستحيل أن يوافق على رحيل إمام حاليًا لأنه أحد أهم أعمدة الفريق الأساسية ".

