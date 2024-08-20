نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. 19 فريق في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية صباح اليوم، بخطاب يعلن من خلاله عدد الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025.

وجاء في الخطاب المرسل للأندية مشاركة 19 فريق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وتضم قائمة أسماء الأندية المشاركة بالدوري الممتاز كلًا من: (وادي دجلة والمعادي واليخت والطيران ومركز شباب الأميرية والبنك الأهلي وتوت عنخ آمون ومودرن سبورت وبيراميدز ودلفي واتحاد بسيون والمقاولون العرب وزد أف سي والمصري وبالم هيلز والجونة والاتحاد السكندري وانبي والاهلي والزمالك)

ولم يحدد إتحاد الكرة المصري نظام المسابقات سواء الدوري الممتاز أو القسم الثاني أو الثالث ولم يعلن عن لائحة المسابقات حتى الآن.

