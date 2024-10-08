نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مبارة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" عن نقل مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر الجاري على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وتسعى القناة لتقديم تغطية مباشرة للمباراة كجزء من استراتيجيتها لتوفير محتوى رياضي مميز للجماهير المصرية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية الهامة التي تحرص "أون تايم سبورتس" والشركة المتحدة للرياضة على نقلها، بما في ذلك مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.