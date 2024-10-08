الرياضة

عاجل.. قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مبارة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" عن نقل ضد العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر الجاري على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وتسعى القناة لتقديم تغطية مباشرة للمباراة كجزء من استراتيجيتها لتوفير محتوى رياضي مميز للجماهير المصرية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية الهامة التي تحرص "أون تايم سبورتس" والشركة المتحدة للرياضة على نقلها، بما في ذلك مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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