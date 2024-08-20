نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يفاجئ جماهير الأهلي بصفقة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى النادي الأهلي لتدعيم الصفوف بمجموعة من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك لمواصلة حصد البطولات على المستوى المحلي وكذلك القاري.

الأهلي يكشف مفاوضاته لضم أشرف داري

ووضع النادي الأهلي اللاعب الدولي المغربي أشرف داري نجم نادي بريست الفرنسي للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمني محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء لتعويض رحيل محمد عبد المنعم الذي بات قوسين أو ادنى من الأنضمام لصفوف نادي نيس الفرنسي.

وسبق وأن طالب كولر في أكثر من جلسة بضرورة ضم لاعب أجنبي في مركز قلب الدفاع لسد العجز في صفوف المارد الأحمر خلال الموسم القادم.

وتواصل النادي الأهلي مع وكلاء اللاعب لمعرفة موقفه من الأنضمام للكتيبة الحمراء ووجدوا ترحيب كبر كونه متحمس لخوض تلك التجربة ومجاورة مواطنيه المغربيين رضا سليم ويحيى عطية الله.

ومن المُنتظر أن تشهد الأيام القادمة وضع الرتوش الأخيرة وإنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدية تمهيدًا للاعلان الرسمي عن الصفقة.