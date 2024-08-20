نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر الساعي وإمكانية ضم متولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل ضمه في الصيف الحالي، وحقيقة رغبة الدراويش في حسم صفقة محمود متولي.

نصر أبو الحسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الساعي

وأكد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "لا توجد مفاوضات رسمية من النادي الأهلي للتعاقد مع عمر الساعي في الوقت الحالي وكل هذه الملفات كانت مؤجلة بسبب صعوبة موقف الفريق في الدوري".

وأوضح: "نرغب في الوقت الحالي لإعداد فريق قوي من أجل العودة للمنافسة على بطولة الدوري المصري بداية من الموسم المقبل، ولن نتعاقد مع صفقات فقط للشو الإعلامي أو الدعائي".

واختتم عن إمكانية تعاقد الإسماعيلي مع متولي وأحمد فتحي:" كل التقدير والاحترام لمحمود متولي وأحمد فتحي ولكن هناك قطاع كرة مسئول عن اختيار اللاعبين الجدد".