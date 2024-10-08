نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بشن حملة مكبرة، وذلك استجابة للمواطنين، من أجل رفع كافة التعديات التابعه للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمحال التجارية والأسواق العشوائية بشارع مستشفى الصدر.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها علي الفور.

حيث أسفرت الحملات التي نفذها حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع ٧٥٠ حالة إشغال للطريق شملت عربات مأكولات واستاندات ومدرجات ووسائل لعرض المنتجات بمنتصف الطريق العام.

وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق.

كما شملت الحملات رفع البلدورات والأوتاد الحديدية ووسائل حجز انتظار السيارات إلى جانب إزالة الإعلانات واللافتات الغير مرخصة وعددًا من نقاط فرز المخلفات وتوجيه المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

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