نائب وزير المالية: 44% زيادة في الحصيلة الضريبية خلال 3 أشهر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 44% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف الكيلاني في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن الإدارة الضريبية تحتل جزء كبير من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وردا على فكرة وضع قانون جديد للضرائب، يضم جميع التعديلات التي تتم على التشريع الحالي، لفت الكيلاني إلى ضرورة إتمام مجموعة من الإصلاحات الضريبية قبل التفكير في مثل هذا القانون.