العراق يبدأ تصدير وقود الطائرات

العراق يبدأ تصدير وقود الطائراتأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تصدير وقود الطائرات من الموانئ العراقية.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إن الوزارة باشرت بعمليات تصدير وقود الطائرات بواقع (800 - 1000) طن يوميا من المنافذ التصديرية.. مشيرا إلى أن الإنتاج العراقي من وقود الطائرات يأتي ضمن المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف: إن عملية التصدير تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز دور العراق عالميا بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومشتقاته، فضلا عن ذلك يعكس آفاق التطور في الصناعة النفطية العراقية.

وأشار إلى أن عمليات التصدير من المنتجات النفطية تسهم في زيادة الإيرادات المالية المتحققة من نشاطات القطاع النفطي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.