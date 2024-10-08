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محافظة الجيزة: علاج وفحص وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل بالمنطقة الأثرية بسقارة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: علاج وفحص وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل بالمنطقة الأثرية بسقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وإطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية اليوم بمنطقة سقارة الأثرية لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة والتي تمكنت من علاج وفحص ورش وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل وتنظيم ٢ ندوة إرشادية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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