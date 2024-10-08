نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: علاج وفحص وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل بالمنطقة الأثرية بسقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وإطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية اليوم بمنطقة سقارة الأثرية لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة والتي تمكنت من علاج وفحص ورش وتجريع ١١٧٠ حصان وجمل وتنظيم ٢ ندوة إرشادية.

FB_IMG_1728413148272

FB_IMG_1728413170528

FB_IMG_1728413167906

FB_IMG_1728413165471

FB_IMG_1728413163258

FB_IMG_1728413158902

FB_IMG_1728413156828

FB_IMG_1728413154388

FB_IMG_1728413152241