العالم اليوم - "حزب الله" اللبناني يهدد باستهداف أكبر لحيفا بالصواريخ

انتم الان تتابعون خبر "حزب الله" اللبناني يهدد باستهداف أكبر لحيفا بالصواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 12:24 صباحاً - هدّد حزب الله الثلاثاء باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت الدولة العبرية حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان "إن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان"، وهي المناطق التي يقصفها مقاتلو الحزب على نحو شبه يومي منذ عام.

وأضاف البيان: "وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال إسرائيل بما فيها مدينة حيفا، مؤكدا اعتراض معظم الصواريخ القادمة من لبنان.

وأظهرت صور وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر عدد من المباني في منطقة حيفا جراء القصف الصاروخي من لبنان، دون الإعلان عن تسجيل إصابات.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأنه نقل 12 إصابة جراء القصف الأخير من لبنان على منطقتي حيفا والكريوت.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه رصد 170 صاروخا أطلقت من لبنان على إسرائيل يوم الثلاثاء.