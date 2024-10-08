نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

واستأنف الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش دون اللاعبين الدوليين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خوض السوبر الإفريقي.