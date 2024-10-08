الأهلي يواجه حرس الحدود وديًّا الجمعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه حرس الحدود وديًّا الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.