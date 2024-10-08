نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوافق على حكام مصريين في كأس السوبر بعد طلب التحكيم الأجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى مسؤولو النادي الأهلي الموافقة على الاستعانة بحكام مصريين في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجاري، بعد أن كان النادي قد طالب بوجود طاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح مصدر من داخل اتحاد الكرة أن محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام، تمكن من إقناع إدارة الأهلي بقبول الحكام المصريين، وذلك من خلال حديثه مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

وكان قد أوضح شوبير في تصريحاته أن الأهلي طالب بحكام أجانب، لكن اتحاد الكرة رد قائلًا: "أرسل لنا طلبًا رسميًا وهذا لم يحدث، وبالتالي فإن الإدارة المصرية هي من ستقود تحكيم مباريات السوبر المصري".

وأشار شوبير إلى أن اللائحة تنص على ضرورة تقديم طلب تغيير الحكام قبل 15 يومًا من المباراة، وهذا ما لم يتحقق في الوقت الحالي مع اقتراب موعد السوبر.