نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينصح اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة الدوري المصري استمرت لفترة طويلة وهو ما أصاب الجميع بالملل سواء مدربين أو لاعبين، مشيرا إلى أنه لا بد من تحديد موعد ونهاية بطولة الدوري في الموسم المقبل، والا يتكرر سيناريو ما حدث خلال الموسم الحالي.

وقال معوض عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "لا بد أن يكون مصلحة الكرة المصرية فوق كل الاعتبار ويتم عمل موسم استثنائي لأننا سوف نظل في هذه الدوامة خلال الموسم المقبل، وسوف يتضرر المنتخب المصري من كثرة المباريات".

وأضاف: "لا بد أن يتم وضع مخطط واضح من أجل إقناع الأندية، بتغيير شكل الموسم الجديد بشكل استثنائي، وتحليل كل الأمور التي حدثت من اصابات وارهاق للاعبين والضرر الواقع على منتخب مصر، ويجب أن نعلم أننا نعيش في أزمة ولكن اشعر من تصريحات المسئولين بأن الأمور عادية وطبيعية، بدلا من التحرك لاصلاح الأمور".

وواصل: "لا بد من فرض عقوبات ولائحة معينة لصالح منتخب مصر أيضا، فيما يخص استدعاء اللاعبين، ولا بد أن يكون هناك تنسيق تام، ويجب أن نشعر بتراجع كواليتي اللاعب المصري داخل الدوري في ظل كثرة الازمات مؤخرا".

وأكمل: "هناك حراس مرمى جيدين ظهروا في الدوري المصري مؤخرا، وشاهدنا عندما حصل مصطفى شوبير على الفرصة وكذلك حمزة علاء ظهروا بمستوى طيب".

وتعليقًا على رحيل خالد بيبو، قال معوض: "لا أعلم الأسباب الحقيقة وراء اتخاذ القرار، ولكن النادي الاهلي له نظام معين وبالتأكيد الفريق حقق العديد من البطولات هذا الموسم، ولم يتخذ أي قرارات في وسط الموسم وانشغل الفريق ببطولات هامة منها دوري الابطال ثم الدوري المصري وغيرها من البطولات".