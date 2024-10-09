مال وأعمال

وزير المالية: مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك ، وزير المالية ، إن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى تشمل 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف أعباء الممولين وجذب ممولين جدد، ومساندة السيولة لديهم.

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وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الحزمة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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