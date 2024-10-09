نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك ، وزير المالية ، إن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى تشمل 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف أعباء الممولين وجذب ممولين جدد، ومساندة السيولة لديهم. وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الحزمة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية.

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