ضبط متهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.. حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها وضبط المذكور ، كما تم ضبط مكونات الشبكة عبارة عن (31 قطعة من أجهزة وأدوات ومستلزمات إستقبال إشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية للتحكم فى تشفير الشبكة –محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة) بالإضافة إلى (هاتف محمول "يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء" – محل لبيع مستلزمات فك شفرة القنوات الفضائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.