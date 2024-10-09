انت الأن تتابع خبر هتخلي شعرك حرير.. ملعقة واحدة من النشا لفرد الشعر الخشن/ والمجعد وتنعيمه والحصول على شعر ناعم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفضل العديد من النساء الشعر الناعم و المفرود عن الشعر المجعد وتلجأ الكثير منهن لمحلات التجميل لفرد الشعر بالمواد الكيميائية المختلفة باحثين عن شعر متميز بالصورة المطلوبة مما يؤدي لتلف الشعر، وخسارة الكثير من الأموال، وكذلك قد يتسبب ذلك في خسارة الشعر نفسه على المدي الطويل، ولهذه الأسباب سوف نوفر لكم الوصفة السحرية للتخلص من خشونة الشعر، وهيشانه، وكذلك الحصول على مظهر مثالي فقط التفاصيل في السطور القادمة.

وصفة النشا لفرد الشعر

الوصفات الطبيعية تغذى الشعر وتمنحه النعومة والفرد بأرخص التكاليف ومن خلال نتيجة مضمونه لتنفيذ هذا المسك اتبعي الخطوات التالية:

المكونات

ثلاثة ملاعق من مسحوق النشا.

فنجان واحد حليب جوز الهند.

ليمونة واحدة معصورة.

ربع فنجان زيت زيتون نقي.

طريقة التحضير

يتم خلط النشا بجانب عصير الليمون مع الخلط الجيد والتصفية بدون تكتل النشا.

بطبق اخر يضاف زيت الزيتون إلى حليب جوز الهند ويمزج جيداً.

يتم خلط جميع المكونات معاً.

يرفع على نار هادئة، مع الخلط حتى التكثف .

يتم رفع الطبق من على النار ويترك ليبرد.

طريقة الاستخدام