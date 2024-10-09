نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرحب بانتقال القندوسي إلى هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى ترحيب النادي الأهلي بإنتقال الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق إلى ناد زد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد قرار إدارة الأهلي بعرض اللاعب للبيع بسبب أزمة تصريحاته الأخيرة.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " اثار القندوسي أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بعدما أدلى بتصريحات مُثيرة قال فيها أن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين واحد لذا فشلت مفاوضات انتقال مواطنه جمال الدين بلعيد للقلعة لحمراء الصيف الجاري".

وتابع: "تلقى القندوسي عدة عروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من سيراميكا كليوباترا وزد بجانب أنباء غير مؤكدة عن رغبة نادي بيراميدز في ضم اللاعب الجزائري".

وأردف " يميل الأهلي للموافقة على عرض زد لكن الأمر لم يُحسم حتى الأن حيث يتم التفاوض حاليًا بين اللاعب والأهلي لإختيار أفضل عرض للطرفين ".