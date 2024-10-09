نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات في 17 أكتوبر استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن بعثة فريق الأهلي تطير إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، ‏برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات في 17 أكتوبر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كان مقرر أن يسافر يوم 18 أكتوبر بعد خوض مران صباحي في ملعب مختار التتش ".

وأضاف:" محمد رمضان المدير الرياضي، تحدث مع كولر وقرر سفر الفريق يوم 17 أكتوبر، لخوض مران يوم 18 أكتوبر وآخر يوم 19 أكتوبر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر".

وأختتم الغندور: "محمد رمضان شايف إن مران وحيد في الإمارات غير كافي قبل مباراة سيراميكا وأن الفريق سيسافر بعد ذلك قبل أي مباراة خارجية بثلاثة أيام لخوض مرانين على الأقل قبل المباراة".