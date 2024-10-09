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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية ، أن الملامح الأساسية للمنظومة الضريبية الجديدة تتمثل في تقديم القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة مع إقرار ضريبي بسيط مع المساعدة في تسليمه دون مقابل.
وأضاف كجوك خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق منظومة المقاصة المركزية الطوعية لاستفادة الممول من مستحقاته كالمساندة التصديرية أو المخصصات المالية لسداد إلتزاماته تجنب الغرامات.
وأشار وزير المالية، إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المسجل أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول فترة النزاع.
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