- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: حريصون على استدامة السلع والخدمات الأساسية في ظل أي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه في حال دخول المنطقة في حرب إقليمية فإن التبعات ستكون شديدة.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية ستضطر إلى التعامل مع ما يمكن أن يوصف بـ “اقتصاد حرب” في حال نشوب حرب إقليمية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن الدولة حريصة على استدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل أي ظروف صعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: حريصون على استدامة السلع والخدمات الأساسية في ظل أي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.