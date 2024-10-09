مدبولي: حريصون على استدامة السلع والخدمات الأساسية في ظل أي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه في حال دخول المنطقة في حرب إقليمية فإن التبعات ستكون شديدة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية ستضطر إلى التعامل مع ما يمكن أن يوصف بـ “اقتصاد حرب” في حال نشوب حرب إقليمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن الدولة حريصة على استدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل أي ظروف صعبة.