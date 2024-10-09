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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة أبرز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد كجوك ، وزير المالية ، إن الملامح الأساسية للمنظومة الضريبية الجديدة تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
وأضاف كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن ملامح الحوافز الضريبية تشمل أيضًا مجموعة من الإعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيع الأرباح لكل شركة في مصر حجم أعمالها حتى 15 مليون جنيه، وإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحوافز الضريبية ترتكز على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل “قطعية أونسبية”، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال عام، كذلك أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
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