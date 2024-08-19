نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: أنت صح يا جوميز.. الفرصة الأخيرة للحريف.. مفاجأة زيزو.. برافو النني.. اعتزال صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.



أنت صح يا جوميز

جمهور الزمالك عظيم ولكن لكل منا خصاله، لذلك علق جوزيه جوميز المدير الفني قائلًا: "بعض الجماهير تُفضل أن نفوز بمباراتي الأهلي ولا نفوز بالدوري".. “أنت صح يا جوميز”.

الفرصة الأخيرة



أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يبدأ تجربة جديدة في قطر على سبيل الإعارة.. أنت موهوب يا أحمد وحريف ولكن التركيز في الكرة غائب عندك.. إنها الفرصة الأخيرة صدقني.



تجديد زيزو



لا يختلف إثنان أن زيزو أيقونة الزمالك الحالية، ولكن الزمالك عادة ما يدير ملفاته بضربة يمينًا وأخرى شمالًا.. أتمنى إنهاء الأمر بالتدخل السريع ليس البطيء.



عقلية النني





كما نشيد بصلاح وبكل ناجح يقدس عمله.. لا بد أن أقول الله ينور يا نني بعد فوزه بجائرة أفضل لاعب في أول مباراة له مع الجزيرة الإماراتي.. "عايش كتير في الملاعب.. برافو يا نني".



جوهرة الإسماعيلي لمن يدفع أكثر



عمر الساعي لاعب الدراويش أمامه أكبر أندية الدوري الممتاز، تحرك الزمالك بمكالمة يسأله هل وقعت للأهلي؟ والإجابة كانت لا. "الإجابة الصحيحة اللي يدفع أكتر يشيل".



اعتزال صلاح



سلوت مدرب ليفربول علق على مستوى صلاح البدني والفني الذي ظهر به:" إذا شاهد أي شخص ما يفعله صلاح، للحفاظ على لياقته البدنية، الجميع سيقتنع بوجهة نظري وهي أنه سيستمر داخل الملاعب لسنوات طويلة قادمة".. "وأنا بقول لك يا سلوت صلاح لن يعتزل قبل 10 سنوات".

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