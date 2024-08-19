نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. نادي قطر يعلن اليوم موعد المؤتمر الصحفي لتقديم أحمد عبدالقادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قبل قليل نادي قطر القطري أحد أندية دوري نجوم أريدُ القطري عن إقامة مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمقر النادي للإعلان عن صفقة اللاعب أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المصري المعار لمدة موسم واحد إلى قطر القطري.

وكانت المفاوضات مستمرة خلال الأسبوع الماضي حيث كانت رغبة النادي القطري في الفوز بخدمات اللاعب المصري الشاب بطريقة البيع النهائي غير أن المفاوضات في النهاية انتهت إلى إعارة اللاعب لمدة موسم.

وكان عبدالقادر قد خاض أخر مبارياته مع الأهلي أمام زد الأسبوع قبل الماضي حيث أحرز أحد أهداف فريقه في هذه المباراة قبل أن يخرج من قائمة الفريق خلال المباريات الأخيرة بالدوري من أجل الانتهاء من مفاوضات انتقاله إلى نادي قطر.