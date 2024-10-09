صلاح سليمان: أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك وزيزو الأفضل في مصر لثلاث سنوات قادمة

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أحمد جودة - القاهرة - قال صلاح سليمان نجم الزمالك السابق إنه يتمني انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز للقلعة البيضاء. صلاح سليمان: أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك اضاف سليمان خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن رمضان صبحي لاعب مميز وسيمثل إضافة كبيرة حال انتقاله للقلعة البيضاء. وكشف نجم الزمالك السابق إن أحمد سيد زيزو الأفضل في مصر ولمدة ثلاث سنوات قادمة.