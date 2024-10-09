صلاح سليمان: حسام حسن أكثر مدرب ظلمني وندمي الأكبر على اعتزالي المبكر

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أحمد جودة - القاهرة - قال صلاح سليمان نجم الزمالك السابق إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أكثر مدرب ظلمه في مسيرته الكروية.

صلاح سليمان: ندمان على الاعتزال المبكر

واوضح نجم الزمالك السابق خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور إن المغربي محمود بنتايك لاعب جرئ ويمثل إضافة قوية للقلعة البيضاء.

وكشف صلاح سليمان إن اعتزاله كرة القدم في وقت مبكر اكثر موقف ندم عليه في حياته.